Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite asemel tuleb riigi kava kohaselt edaspidi võlgu nõudma PPA värvatud ametnik. Portfell on võib-olla sarnane.

Meie riigil on jälle üks plaan, aga kas ka läbimõeldud? Kavas on värvata ametnikke, kes asuksid politsei- ja piirivalveameti tehtud trahvi- ja menetluskulude nõudeid sisse nõudma. Olukorras, kus ühiskonnas on niigi nurisemist liiga suure riigiaparaadi pärast, soovitakse seda veelgi paisutada, kirjutab Helen Rives, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler.