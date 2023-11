Viljandisse on päästeametil kavas tuua redelauto, mis praegu on Tartu Annelinna komandos. Tartlased saavad uue asemele.

Viljandi kortermaja põlengu kustutamisel selgus, et sealsel päästekomandol polnud redelautot. Päästekomandode olukord on olnud avalikkuse tähelepanu all ennegi, kui meenutada näiteks otsust sulgeda Kopli päästekomando. Mida tuleks teha, et päästekomandod jõuaksid igale poole kahju tõkestama, olles selleks ka vastavalt varustatud?