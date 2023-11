PRIIT PÕLLUMÄE ⟩ Roheleppe rongile ei võeta kõiki peale

Euroopa Liidu roheleppe üheks osaks on elurikkuse strateegia aastani 2030, kus eesmärgina on kirjas, et ELs tuleb kaitsta vähemalt 30 % maismaast. Samas peab kolmandik kaitstavatest alades ehk 10% kogu maismaast olema aga range kaitse all. Püstitatud eesmärgi saavutamise seab küsimärgi alla tõik, et 2020. aastal, kui strateegia avaldati, oli ELis rangelt kaitstud ainult 3 % maismaast.

Hiljuti ütles kliimaminister Kristen Michal tuumajaama küsimust kommenteerides, et selle rajamise otsus on sellise tasemega, mis eeldab mandaati või vähemalt hoiakut. Samal ajal küpseb sama ministeeriumi koridorides aga maismaa kaitse (sh range kaitse) uus lubadus Brüsselile, mille osas ei ole ministeeriumil ei mandaati ega avatud dialoogi huvirühmadega. Lubadus, et roheleppe rakendamisel ei jäeta kedagi maha, on jäänud loosungiks. Valitud küsimustes on rong terminalist väljunud ning need, keda see otseselt puudutab, jäid perroonile.