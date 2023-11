INDREK SCHWEDE ⟩ Kui adekvaatne on meie maailmataju?

Ruben Tolk, 15-aastane näitleja, räägib intervjuus Postimehele (21.10) , et veel mõni aeg tagasi eelistas ta sõpradega rääkida inglise keeles, sest pidas eesti keelt mõttetuks. Nüüd on noormees avastamas lisaks Eesti ajaloole ja mütoloogiale ka soome-ugri rikkalikku maailma. Minu mõtted juhtis see intervjuu okupatsiooniaja lõpul sündinud põlvkonnale. Ka selle generatsiooni arusaam nn Eesti asjast on muutunud. Selle on põhjustanud sõda Ukrainas.

Näen seda nooremate kolleegide, jalgpalliajakirjanike pealt. Kui eelmise aasta lõpul veetis kümmekond Eesti koondisse kuulunud jalgpallurit mõnusa õhtu Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga, riivas see paljusid. Mõni on tunnistanud, et väldib seal osalenud inimeste intervjueerimist. Et kuidas ka püüaks juhtunut käsitleda või unustada – midagi on suhtumises neisse jäädavalt muutunud ja hoopis teistmoodi tajutakse ka rahvussuhteid Eestis. Kui varem olid venelased ühtne neutraalne vähemus, siis nüüd eristuvad sealt need, kes pole meie riigi suhtes sõbralikud.