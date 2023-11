RAINER SAKS ⟩ Oluline areng Ukrainas - venelased tõrjutakse Dnepri kaldalt kaugemale

Peale mõningat vaikust teatas Iisraeli armee, et nad siiski lasid mingid raketid alla. Hiljem ilmus meediasse veel ilma selge allikaviiteta info, et Iisrael kasutas Houtide rakettide alla tulistamiseks esmakordselt uut raketitõrjesüsteemi Arrow 3. Eile õhtuse info põhjal on võimalik väita, et Houthi rühmitus korraldas uue rünnaku ja ka selle raketi lasi Iisraeli õhukaitse Eliati lähedal alla.