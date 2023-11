GARRI RAAGMAA ⟩ Tööstus veab Valmierat. Ka Eestil on sealt õppida

Valmiera väidab end olevat eestlastele kõige sõbralikum linn. Oligi! Eesti keel aitab orienteeruda veebis, muuseumites ja mujalgi. Eestlased teevad eriti suurt käivet Depo ehituspoes ja Valmiermuiža pruulikojas, eks mujalgi. Ka õhtuses baaris kiitsid linna lõbutsema tulnud maapoisid Eesti rahva nutikust ja toredust. Rääkimata härra linnapeast, kes võttis tunnikese, et Tartu Ülikooli ja kohaliku Vidžeme Kõrgkooli inimestega mõtteid vahetada.

Valmiera maakonnas (novads) elab 55 000 ja keskuslinnas 25 000 inimest. Sisuliselt nõukaaegse rajooni suuruseni jõuti pärast kaht valdade (pagasts) liitmisringi. Valmiera ja eriti selle ümbruse elanikkond kasvab, peamiselt Riiast välja kolijate arvelt. Valmiera reklaamib end viie minuti linnana. Kui metropolid puhastavad oma keskusi autodest kergliikuritele ja jalakäijatele, siis Valmieras on piisavalt tänava- ja parkimisruumi. Autoga ongi see viis minutit saavutatav. Aga ka tõuksi ja rattaga kulgemiseks on Koiva jõe mõlemal kaldal mõnusad rajad, kusjuures parkides ei ole asfalti liiga palju laiali määritud.