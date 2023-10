LAURI LÄÄNEMETS ⟩ Varjendid ja sireenid üksinda pole lahendus. Riigikaitse on enamat kui relvad

Kui aasta tagasi hakkasime Eestis jõulisemalt elanikkonnakaitsest rääkima, jättis see laiema avalikkuse külmaks, mistõttu on hiljuti sel teemal elavnenud debatt teretulnud. Kindlasti on meil palju tarvis ära teha, aga valimatu kriitika ei likvideeri 30-aastast võlga riigikaitses. Elanike motiveerimise asemel see ju hoopis süvendab lootusetuse ja hirmutunnet. Abituse ja jõuetuse sisendamise asemel peaksime vastupidi motiveerima inimesi aktiivselt osalema elanikkonnakaitse koolitustel.