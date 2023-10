URMAS PAET ⟩ Takistuste hulk Ukraina toetamisel üha kasvab

Venemaa vähemalt osalinegi oma tahtmise saamine Ukrainas on julm ja ebaõiglane. Pealegi ohustab see tõsiselt Euroopas ja kogu maailmas viimastel aastakümnetel kehtinud arusaama, et ka väikestel ja keskmise suurusega riikidel on õigus oma territooriumil eksisteerida, kartmata, et mõni suurem naaber ta lihtsalt vallutab või osaliselt okupeerib. «Kel jõud, sel õigus» mõtteviisi võit Ukrainas innustaks nii Venemaad ennast kui teisigi suuri autoritaarseid režiime edaspidi samamoodi toimima.