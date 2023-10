«Tõest ja õigusest» rääkides kiputakse tavaliselt mõtlema peamiselt I osa. Vahel tuleb otsekui üllatusena see, et I osaga sündmused alles algavad. Ning et tegelik peategelane läbi viie osa on Indrek. Vargamäe Andrest jälle kiputakse nägema ainult I osa Andresena, ometi jõuab ta pentaloogia vältel läbi teha palju muutusi, kirjutab kirjandusteadlane Maarja Vaino.