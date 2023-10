RAINER SAKS ⟩ Venelased korraldasid rünnaku tuumaelektrijaamale

Iisraeli peaminister teatas eile, et tähtaeg Gaza sektorisse maavägedega sissetungiks on kindlaks määratud. Meedias levivad versioonid, et Iisraeli armee ei ole sissetungiks korralikult valmis. Arvestades seda reservistide suurt hulka, kes teenistusse kutsuti, on see kindlasti tõele lähedal. Oma avaldusega soovib Iisrael aga vältida muljet, et Gaza sektorisse sissetung võib ära jääda Iisraeli nõrkuse või tugeva rahvusvahelise surve tõttu.