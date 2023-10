RAINER SAKS ⟩ Iraani üksused tulistasid esimesed raketid Iisraeli suunas

Gaza sektori ümber on praeguseks välja kujunenud sõda, kus Iisrael ründab sihtmärke õhust ja on ilmselt sooritanud ka üksikuid eriüksuste taolisi reide. Hamas või ka teised rühmitused suudavad korraldada veel üksikuid raketirünnakuid, kuid need ei välju Iisraeli jaoks pikkade aastate jooksul harjumuspäraseks muutunud raketirünnakute mastaabist.

Pidev tulevahetus käib Hezbollah' üksustega Liibanonis. Meediasse on jõudnud teated, et Iraan on suunanud oma kontrolli all olevaid rühmitusi Liibanoni ja Süüria Iisraeli piiri äärsetele aladele. Eile tulistati kaks esimest raketti Süüria territooriumilt Iisraeli suunas, millele vastati õhurünnaku ja suurtükitulega. Võib nõustuda nende analüütikutega, kes järeldavad, et Iraan üritab nende madala intensiivsusega rünnakutega kergendada Hamasi olukorda Gazas.