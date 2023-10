Iisrael üritab oma kommunikatsiooniga jätta muljet, et lähema kahe päeva kestel algab maavägede operatsioon Gazas. Uuesti alustati Gaza põhjaosa elanike manitsemist, et nood lahkuks sektori põhjaosast lõuna poole. Maavägede rünnaku eesmärk võib ju olla Hamasi struktuuride purustamine, kuid täiesti ebaselge on, kui kaua see aega võtab ning kas see tähendab ühtlasi ka Gaza sektori okupeerimist.