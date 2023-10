Kuigi eilse päeva jooksul meedias esitletud asjaolud haigla ründamise kohta Gazas lubavad arvata, et Iisrael seda rünnakut ei korraldanud, siis Iisraeli vastaseid meeleolusid see väga oluliselt ei rahustanud. Teadmine, et rünnaku viis läbi mõni väiksem palestiinlaste terrorirühmitus, võib maha rahustada araabia riikide juhid ning poliitikuid ka mujal, kuid on kindel, et üldisi meeleolulised laiemalt enam korrigeerida ei ole võimalik.