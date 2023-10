USA välisminister Antony Blinken naasis eile oma araabia riikide visiidilt Iisraelist. Võib olla kindel, et tema tegevuse tõttu ei ole Iisrael alustanud maavägede rünnakut Gaza sektorile.

Raske on ette kujutada kompromissi, mis välistaks Iisraeli operatsiooni Gazas. Küll võib oletada mingeid piiranguid Iisraeli tegevusele seoses pantvangide saatuse ning Gaza elanike varustamise ja Gazas viibivate välismaalaste lahkumise korraldamisega. Tunde kestnud kohtumise järel ilmunud teade, et president Joe Biden külastab Iisraeli, näitab, et mingi kokkulepe saavutati.