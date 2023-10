Kahjuks peab tõdema, et rahandusministeeriumi püüdlused eelarvet arusaadavamaks muuta ei ole vilja kandnud. Suurenenud on tähenduseta ja omavahel seostamata info hulk, mitte aga arusaadavus.

Riigieelarve on meie riigi elu korraldamise ja arengu kõige tähtsam dokument, mille riigikogulased peavad kinnitama. See peab ära näitama, mis on riigi prioriteedid ehk mis valdkondades kulud kasvavad kiiremini kui riigitulud ja mille arvelt see kiirem kasv tuleb. Asjaolu, et isegi üks eelmistest rahandusministritest ei saa riigieelarvest aru, on väga muret tekitav. Kuidas siis riigikogulased saavad otsustada riigieelarve üle, millest nad aru ei saa?