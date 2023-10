Kevadel esitas siseministeerium ettepaneku muuta elektrišokirelvade regulatsiooni. Lühidalt – tuua selle kasutamine korrakaitseseaduses pipragaasi ja teleskoopnuiaga samale tasandile. Praegu on see tulirelvaga võrdustatud, mis ei tundu kuidagi loogiline. Paraku on aga nii, et mõistlik ettepanek on jäänud tolmu koguma, kirjutab Hannes Haav, sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži nooremlektor.