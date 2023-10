Olen Iisraeli ja Palestiina konflikti ajalugu niipalju nuusutanud, et tõdeda, et olen juba üle neljakümne ja seega ei jõua end enam piisavalt kurssi viia, et ajaloolise õigluse seisukohalt midagi sisulist kaasa öelda.

Biofüüsikalise maailmapildi taustakuma aga lükkab kulme veelgi rohkem kortsu. Nimelt ähvardab see konflikt tõsta nafta hinda. Küllap kesklähitulevikus tõuseks see nii või naa, sest tehnoloogia ei suuda korvata ammutamise aina kasvavaid kulusid (kõigepealt ammutatakse ikka sealt, kust on mugavam ja odavam, eks), aga just Vene agressiooni ajal on see eriti ebameeldiv.