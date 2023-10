TRIIN TAMMERT ⟩ Eesti kagunurgast tuleb head riigivalitsemisnõu

Kultuuriministriga olen ma – ja usun, et ka teised kirjanikud – hetkel väga rahul. See on kõva sõna, et seni aastaid naeruväärselt madalad laenutushüvitised kirjanikele (õiguse eest nende raamatuid raamatukogudest tasuta laenutada ja lugeda) tõusid 1,5 miljoni euroni. Raamatuid, tänu millele sünnib omakorda teatrit, kino, muusikat ja kunsti, mis toovad lisaks kogu kohapealsele rõõmule Eestile au, kuulsust ja tulu ka väljaspool riigipiire, kuid mis on sündinud siinsamas me oma riigis, mille põhiseaduse preambulis on kirjas, et Eesti riigi üks olulisi eesmärke on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine. Muidugi võiksid laenutushüvitised seda arvestades olla tegelikult 10 miljonit eurot aastas või rohkemgi, aga praegu liigume sinnapoole juba päris heas tempos.