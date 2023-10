RAIVO VARE ⟩ Demonstratiivne ja võimalikult võigas massiline tapmine Hamasi poolt oli kindla eesmärgiga

Kusjuures Hamas oli harjutanud Iisraeli sellega, et Gaza sektori piirimail toimuvad pidevalt mingid relvastatud masside liikumised õppuste sildi all. Kokku on neid loetud viimasel ajal üle poolesaja. Seekord aga kasvasid õppused sujuvalt üle maismaarünnakuks lisaks kõigi aegade massiivseimale raketirünnakule. Ja seda veel hetkel, kui oli traditsiooniline juutide sabat elik täieliku puhkuse aeg, mis algab juba reede õhtul ja kestab laupäeva päikeseloojanguni, kus tööd ei tehta, kommunikatsioonikanalid pere keskel viibivate inimestega ei tööta ja kogu maa on puhkemeeleolus. Ei saa salata, et rünnakumomendi valis Hamas oskuslikult. Nüüdseks on Iisrael mobiliseerunud ja andmas jõulisi vastulööke, kuid korvamatu kahju on juba tekkinud. Kindlasti tehakse kõva kära rahvusvahelistel platsidel, oma hambutust senisel kujul ammu tõestanud ÜROs ja selle Julgeolekunõukogus, aga ka mujal. Kuid see ei tee toimunut ja selle tagajärgi olematuks.