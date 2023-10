VLADIMIR SVET ⟩ Aukudest maanteedel ja riigieelarves

Valitsus on saatnud riigikokku riigieelarve eelnõu. Küsimusi selle dokumendi puhul on rohkem kui vastuseid, kriitikat jagub mitte ainult opositsioonilt – teatud skepsist on väljendanud ka erialaorganisatsioonid, eksperdid ja isegi koalitsioonisaadikud. Soovin siiski keskenduda just mulle meelepärasele valdkonnale – teedeehitusele, kirjutab Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.