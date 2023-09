GERT JOSTOV ⟩ Kinnisvaraturg 2023: jutt kinnisvaraturu surmast on enneaegne

Eesti on olukorras, kus ta varem pole olnud: inflatsioon ja majanduslangus ei kipu ka laias maailmas üksteist tihti kohtama, pigem vastupidi. Ühelt poolt sikutab inflatsioon raha väärtust alla, lükates varade hindasid üles, kuid teiselt poolt vähendab nõudlust majanduse jahtumine ning inimeste tarbimiskindluse vähenemine, mis on meil täna 2009. aasta tasemel.

Viimase rahvaloenduse andmetel iseloomustab Eestit teiste Euroopa riikidega võrreldes suur koduomanike osatähtsus. 78%-l Eesti leibkondadest on vähemalt üks leibkonnaliige eluruumi omanik. Lisaks on koduomanikel ka rohkem vara kui üürnikel – ärikinnisvaras see nii ei ole.