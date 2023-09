Äsjane võimuvahetus Narvas näitas, et Narva elanikkond on ärganud ning vaid kabinetivaikuses tehtavad otsused muutuvad üha keerulisemaks. Staažikad narvakad ütlesid, et nemad pole aastakümnete jooksul sellist aktivismi näinud kui nüüd hiljutise linnapea mahavõtmise ajal, kirjutab kolumnist Martin Tikk.