Aserbaidžaani kaitseministeerium andis teada, et Vene rahuvalvevägede vahendusel on saavutatud Karabahhis paiknevate armeenia kogukonna esindajatega kokkulepe ning võitlus lõpetatakse. Armeenia üksused viiakse välja.

Pöörake tähelepanu Putini administratsiooni ametliku kõneisiku Dmitri Peskovi kommentaarile, et kuna Aserbaidžaan tegutseb oma seaduslikul territooriumil, siis ei ole Armeenial mõtet oodata Venemaa sekkumist.

Selle teatega tühistas venemaa ametnik kogu nende 30 aasta poliitika Taga-Kaukaasias. Kõik toimuv on selge kinnitus, et Venemaa ei toeta praegust Armeenia valitsust. Tegelikult neil ei oleks ka jõudu sündmustele vastu seista ja on sunnitud kaasa mängima.