Jüri Kotšinev ⟩ Kas Putin saab Põhja-Korealt relvastust?

Kim avaldas sel kohtumisel lootust, et «Venemaa saavutab suure võidu imperialismi üle». Vladimir Putin teatas kanalile Rossija 1, et veel on vara teha kokkuvõtteid toimunud läbirääkimiste tulemustest, kuid üldiselt oli Putin rahul, nimetades läbirääkimisi headeks ja väga produktiivseteks. Ta mainis ka paljusid huvitavaid projekte transpordi ning põllumajanduse valdkonnas.