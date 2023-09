2021. aasta suvel katsetas Hiina Lõuna-Hiina mere kohal raketti, mis liikus kiirusega 24 000 km tunnis. See jahmatas USA administratsiooni. USA-l ei ole praegu endal sellist süsteemi olemas, teatas väljaanne The Wall Street Journal.

Washington tuli järeldusele, et Peking katsetas raketti, mis on praegustele õhutõrjevahenditele kättesaamatu ja jõuab planeedi igasse punkti vähem kui tunni ajaga. Hiina ja Venemaa on valmis sellist relva kasutama.