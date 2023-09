Venemaa andis eile varahommikul teada, et hävitas viis Ukraina meredrooni, mis üritasid rünnata patrull-laeva Vassili Bõkov. Hiljem teatas Ukraina väejuhatus, et kahjustas kahte sellist patrull-laeva droonirünnakuga ning avaldas video, mis kinnitab drooniplahvatust ühe laeva parda lähedal. Patrull laevade ründamine (ja ilmselt ka ajutiselt kasutusest välja viimine) näitab, et Ukraina kavandab uusi rünnakuid Musta mere laevastiku suurematele alustele. Need on täiesti kaasaegsed ja olulised Vene laevastiku alused, mida seni on kokku suudetud ehitada vaid neli.