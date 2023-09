Oluline on ka see, et rahvaalgatus peaks olema võimalik vaid usaldushääletusega vastu võetud seaduse kinnitamiseks/tagasilükkamiseks, mitte uute eelnõude algatamiseks. See peaks välistama võimaluse, et populistlikud liikumised saaks võimaluse parlamentaarsest otsustusprotsessist mööda liikuda.