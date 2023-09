MARTIN EHALA ⟩ Obstruktsiooni vastu on olemas rohi

Praegune obstruktsioon riigikogus on kõige tõsisem põhiseaduslik kriis kogu taasiseseisvunud Eesti ajaloo jooksul, sest see halvab seadusandliku tegevuse, samal ajal kui valitsus võtab otsustusõiguse tükk-tükilt jõuga (st obstruktsiooni eirates) täidesaatva võimu kätte. See tuleb lõpetada, kirjutab Fookuse «Ühiskond ja inimene» toimetaja Martin Ehala.