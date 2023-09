Ilmateadustaja Sana on üks esimesi India tehisintellekti juhitud saatejuhtidest, mis asendab ekraanil päris inimest.

Äsja algas uus kooliaasta, ning iga aine sissejuhatavas loengus kõlavad sõnad: «Siin kursusel on AI keelatud». Ülikoolid pingutavad kõvasti, et aimata hariduse edaspidist voogu. Koodiread on pannud tsivilisatsiooni täiesti uuele kursile ja kiired muutused nõuavad reaktsiooni ka seadusandjatelt, kirjutab ajakirjanduse ja kommunikatsiooni teise kursuse tudeng Anastasia Isabella Poole.