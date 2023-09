Lääne meediakajastust on iseloomustanud kalduvus kõikuda kaotusmeeleolude ja võidujoovastuse vahel ning nüüd on kahe nädala tagused sünged analüüsid, kui Pentagoni anonüümsed allikad ennustasid, et enne talve pole tõelist edu loota, andnud teed oletustele, et Kiievi väed võivad jõuda välja Aasovi mereni.