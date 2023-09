Riho Terras ⟩ Vahepeal ongi maailm mustvalge

Kui Venemaa sõjamasina toetamine on keelatud, siis peabki see olema keelatud. Igasugune äritegevus Venemaal ja Venemaaga toetab Venemaa sõjamasinat. Kõik, kes on mingilgi määral suhelnud teiste riikide poliitikutega, saavad aru, et pragmaatilised inimesed nagu Kaja Kallase abikaasa on põhjus, miks Venemaa sõjamasin jätkuvalt töötab.

Olen varem kirjutanud, et Euroopa Liidule ja NATO-le on tõsiseks väljakutseks nn globaalne lõuna, mis ei mõista Venemaa-vastaste sanktsioonide vajalikkust. Me ei saa survestata teisi maailma riike sanktsioonidega liituma, kui meie enda tagahoov ei ole korras. Neid ettevõtjad, kelle jaoks raha ei haise, leidub terves Euroopas. Eestis oleme ikka ja jälle kritiseerinud mõnede sakslaste, austerlaste ja prantslaste tulutoovaid ärisidemeid Venemaaga. Võtame näiteks Austria suuruselt kolmanda, Raiffeiseni panga, mis sattus kriitika alla juba kolm aastat tagasi Valgevene režiimile finantsteenuste osutamise eest ning mis praegu püüab elu eest Venemaalt oma varasid päästa. Ilmselgelt leidub selliseid pragmaatikuid ka Eestis, nagu näitab peaministri ümber lahvatanud skandaal. Need ettevõtted kipuvad olema oma kasuahnuse pantvangid. Pole kauge minevik ka see, kui üks endine peaminister käis ringi ja kordas mantrana, et Venemaaga ärisidemete hoidmine on Eestile eluliselt oluline. Nagu öeldud, raha ei haise.