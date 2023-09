Rainer Saks ⟩ Kolomoiski on vahistatud, Ukraina pealetung jätkub

Süüdistuse täpne sisu ei ole veel avalik. Lugusid Ukraina oligarhi kõikvõimalikest pettustest või muudest rikkumistest on tema tegutsemise aastakümnete jooksul ilmunud pidevalt. Oluline on jälgida, kuidas hakkab kulgema kohtuprotsess ning millist mõju see omab Ukraina õigussüsteemile tervikuna.

Kolomoiskit on peetud Ukraina presidendi Zelenskõi lähedaseks toetajaks. Kui Ukraina aga tõepoolest on õigusriik, siis ei tohiks selle menetluse aluseks olla presidendi soov või korraldus. Ukraina probleem on olnud suutmatus lahendada suuri korruptsioonijuhtumeid ning teisalt kaitsta eraomandit õigussüsteemi raames. Ukraina president on viimastel nädalatel korruptsiooniteemal oluliselt häält tõstnud, ilmselt tunnetades ka surve kasvu ühiskonnas. Loodetavasti see motiveerib õiguskaitsesüsteemi tegelema probleemidega süsteemselt, mitte piirduma mõne näidisprotsessiga.