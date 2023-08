Krister Kivi ⟩ Kaja Kallas rahvakohtu ees

Tartu Ülikooli juurat õppinu kohta on Kaja Kallas teinud imelise karjääri. Tosina aastaga on ta tõusnud Eesti poliittaevas eredaks lendtäheks, saanud Eesti ajaloo esimeseks naispeaministriks ja küllap ka rahvusvaheliselt kõige tuntumaks Eesti poliitikuks läbi aegade. Jah, Kallasel on põhjust naeratada – kuigi mõnele vaatajale võib muie mõjuda ka arrogantselt, olla kui märk, et kõneleja isegi hästi ei usu, kui osavalt ta laseb asjadel paista üht- või teistpidi.

Alates barbaarse sõjategevuse lahvatamisest 2022. aasta algul on Eestis eksisteerinud vaid üks aktsepteeritud viis, kuidas Venemaa ja Ukraina sõda vaadata. Venemaa on agressor, kes tuleb kõigi mittesõjaliste vahenditega tõrjuda sügavale tema läpatanud ja pimedasse koopasse, kus kiskja lõpuks kas ümber mõtleb ja kahetsevalt kiunudes uuesti nähtavale ilmub või – eelistatavamalt – üksindusse ja nälga kõngeb. Seda trummi on Kaja Kallas löönud nii valjusti, et kaja on kaikunud üle planeedi.