Angela Aarelaid ⟩ «Rääkige Hiinast häid lugusid»

Sellest võib järeldada, et mitte kõik, mida Hiina meediaväljaanded riigisiseselt kajastavad, ei pruugi ühtida sellega, mida esitatakse ülejäänud maailmale. Hiinas toimuvatest arengutest ülevaate saamiseks on aga seni keskendutud just peamiselt ingliskeelsete meediaväljaannete lugemisele, mis aga ei võimalda luua Hiinas toimuvatest arengutest adekvaatset pilti.