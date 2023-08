Tegemist on enneolematu arrogantsiga, millega Kallas püüab paika panna ja näidata enda üleolekut Riigikogust. Kallas ei hooli sellest, et Eesti on parlamentaarne riik, kus valitsus allub parlamendile, mitte vastupidi ning peaminister on aruandekohustuslik parlamendi ees. Kahetsusväärselt ei ole see sugugi esimene kord, kui ta keeldub järgimast Riigikogu komisjoni kutset. Kallas keeldus tulemast ka riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungile, et arutada presidendi kantselei rahastamise küsimusi. See on pretsedenditu.