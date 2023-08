RAINER SAKS ⟩ Zelenskõi tuli lagedale päris radikaalse suunisega

Pika peale hakkasid ilmuma uuesti üksikud lood korruptsioonist riigikaitsesüsteemis. On ilmunud ka kindlalt tuvastatud valeinfot, näiteks Läänest saadud relvaabi suuremast välja smugeldamisest Ukrainast. Kõige tõsisem skandaal puhkes aga mitme reservväelaste mobilisatsiooni ja värbamise eest vastutavate asutuste (sealses traditsioonis sõjakomissariaatide) juhtide mahhinatsioonide ümber.

Ilmnes, et mitmed neist aitasid altkäemaksude eest mobilisatsioonist kõrvale hoida. Probleem on ilmsesti levinud üle riigi ning pidevalt kasvava skandaali vältimiseks vabastati ametist kõikide oblastite sõjakomissariaatide juhid. Presidendi praegune ettepanek on kindlasti reaktsioon probleemidele riigikatise organisatsioonis.