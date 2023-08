Kaja Kallase ärivaist toimib laitmatult. Sõja maaletoomine tagas kindla edu parlamendivalimistel. Hellitavalt sõjaprintsessiks kutsutud peaministri tähelend on olnud lausa nii kõrge, et Politico vahendatud spinnijad ennustavad NATO peasekretäri ametikohta.