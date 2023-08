Märt Läänemets ⟩ Hiina-USA suhetes kompromissid ei paista

Aasta tagasi tundus kahe üliriigi poliitiline konflikt olevat haripunktis, keskendudes toonase USA Kongressi esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi palju vahtu üles löönud külaskäigule Taiwanisse 2022. aasta augusti algul. Pekingi ähvardused, et Washington «mängib tulega», kui visiit toimub, ja toob kaasa «väga tõsised tagajärjed», mida pärast on juba hilja kahetseda, jäid USA tähelepanuta. Visiit toimus.

Vastukaaluks korraldas Hiina Taiwani vetes nädalapäevad sõjamänge, näidates, et on võimeline saart blokeerima. Kardeti järjekordset Taiwani väina kriisi, kuid see jäi siiski tulemata. Laevad viidi tagasi baasidesse ja elu läks edasi. Endiselt sõidavad kaubalaevad läbi Taiwani väina, maailma ühe tihedaima liiklusega meretee; endiselt luuravad neis vetes nii Hiina kui ka USA alused; endiselt jätkuvad Hiina sõjalennukite provotseerivad reidid Taiwani õhuturbetsooni. Ning endiselt jätkub Hiina ja Ameerika vaheline sõnasõda ja vastastikused süüdistused olukorra eskaleerimises ja suhete teadlikus halvendamises. Mitte ainult Taiwani küsimuses, vaid üleüldse.