Mart Kuldkepp ⟩ Liiga ettevaatlik poliitika päädis pankrotiga

Pole kahtlust, et Eesti riigi reetmine ja mahamüümine 1939. aastal oli teatud piirideni ennustatav juba 1918. aastal. Nii välismaistes diplomaatilistes ringkondades kui ka Eestis endas oli algusest peale laialt levinud skeptiline seisukoht, et varem või hiljem peab Venemaa uuesti tugevnema ja tegema katse oma kunagisi Läänemere-äärseid valdusi taas hõivata ning et Balti riikide sõjalise nõrkuse tõttu see katse neil ilmselt õnnestub.