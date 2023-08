Jüri Kotšinev ⟩ Miks ei saa sõda kiirelt lõpetada

Ukraina presidendi kantselei teatas, et Venemaa alustatud sõja kiire lõpetamise teel on takistuseks kolm probleemi.

Esimene probleem on Venemaale kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimine paljude ettevõtete poolt läänes. Teine probleem on see, et Ukraina pole ikka veel saanud piisavas koguses relvaabi oma lääne liitlastelt. Eriti puudutab see õhutõrjesüsteeme. Kolmas probleem seisneb selles, et kollektiivne lääs pole ikka veel piisaval määral loobunud asjaajamisest Venemaa praeguse poliitilise juhtkonnaga. Venemaa ei ole täielikult isoleeritud.