ROBERT BUNDER ⟩ Kas suurem sündimus on Eesti riigi jaoks väärtus?

Ja endiselt ei näe ma, et see kuidagi ohustaks nende vabadust, kes lapsi saada ei soovi või soovivad saada neid vähem. Inimeste vabadus ja põhiseaduse poolt riigile pandud kohustus saavad eksisteerida harmoonias. Muidugi on arusaadav, kui kellegi arvates riik ei peaks toetama üldse laste saamist või pigem seda hoopis piirama. Sellisel juhul ei ole mõtet kõnelda mingist harmooniast. Olen kuulnud erinevaid argumente, miks sündimus Eestis ei tohiks suureneda. Ühed kõnelevad planeedi ellujäämisest ja sellest, et ka iga eestlasest laps on koorem meie planeedi jaoks. Teised seavad kahtluse alla Eesti rahvusriigi kui sellise. Kolmandatel on oma idee ja teooria. Ma ei usu, et need on väga levinud seisukohad, aga need on olemas.

Ühtlasi tundub mulle, et praeguse valitsuskoalitsiooni otsus vähendada paljulapseliste perede toetusi demograafilise kriisi tingimustes, lükata tagasi kõik opositsiooni kompromissettepanekud, mis oleksid leevendanud saadavat lööki peredele, hõigata välja seosetuid loosungeid naiste pidamisest pelgalt sünnitajateks ning rünnata laste saamist uurivaid küsitlusi tervikuna, ei aita kaasa sündimuse suurenemisele.

Konkreetsetest otsustest on olulisem signaal, mis saadetakse ühiskonnale selliste otsuste ja väljaütlemistega. Seega on igati oluline küsida hiljutiste sündmuste valguses, kas suurem sündimus üldse peaks olema väärtus ja eesmärk Eesti riigi jaoks? See on ühiskondliku debati küsimus.

Ühest küljest on minu arvates veidi kurb, et midagi sellist peab küsima. Kas meie rahva allesjäämine ei peaks olema meie kõigi huvides? Ometi tundub mulle, et see on üks nendest teemadest, kus ühiskondlik konsensus hakkab murenema. Varasem üksmeel on asendunud eriarvamustega. Pean seda kurvaks, et seda, mis meid rahvana ühendab, on minu arvates jäänud järjest vähemaks. Siin ei ole mõtet otsida süüdlasi, sest kokkuvõttes kannatab rahvas tervikuna.