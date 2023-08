Andres Herkel ⟩ Pead lendavad, aga Šoigu ja Gersassimov on ikka pukis

Juuni lõpus oli pea üksmeelne järeldus see, et Vladimir Putini autoriteet ja võimuhaare Venemaa presidendina sai löögi, millest on raske toibuda. Tõenäoliseks peeti ka seda, et Wagneri varivägi senisel kujul edasi ei toimi. Samuti oletati, et kaitseminister Sergei Šoigu ja armeejuht Valeri Gerassimov, kelle lahkumist «mäss» ju nõudis, võidakse mõne aja möödudes auavalduste saatel siiski ohverdada.