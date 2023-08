Eile levis Ühendkuningriigi luurehinnang, et Wagneri üksustel Valgevenes on tõsised probleemid finantseerimisega ning oletati, et Valgevene on sunnitud neile oma finantse eraldama. On täiesti selge, et seni, kuni Valgevenes paiknevatel Wagneri sõdurid lihtsalt vedelevad laagrites, ei kavatse mitte keegi neile maksta motiveerivat palka. Finantsiline surve sõduritele on kindlasti osa nende marginaliseerimise kavas.