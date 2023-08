MART VÕRKLAEV ⟩ Oleme Eestis panku juba täiendavalt maksustanud

Euroopa Liidu riigid, nagu Hispaania, Ungari, Tšehhi ja Leedu, on otsustanud pankade suurkasumeid täiendavalt maksustada, ka Eestis on see teema taas suurelt esile kerkinud. Arvan, et riigil ei sobi tegutseda kuulsa USA pangaröövli Willie Suttoni sõnade järgi, kes ütles, et ta röövis panku, «sest see on koht, kus on raha». Eestis oleme panku täiendavalt maksustanud, kuid valinud selleks etteaimatavama tee.