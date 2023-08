Tomasz Chłoń ⟩ NATO uus tegelikkus: rohkem, kiiremini ja kõikjal

NATO logo nutitelefonis. Foto on illustreeriv.

Tehnoloogilise muutuse vajadusest tingitud Vilniuse tippkohtumise otsused on pälvinud vähe avalikku tähelepanu. Samal ajal kuulutavad nad tegelikult ette NATO kasvava üleoleku järgmist etappi, ja mitte ainult Venemaa üle. See on uus etapp Hiina väljakutsele vastamisel, kirjutab analüütik Tomasz Chłoń.