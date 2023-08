RAIN EPLER ⟩ Nordica ümber toimuv on nagu üks nõuka-aegne anekdoot

Nõukaaja lõpus, mida ma juba isiklikust kogemusest mäletan, räägiti üht anekdooti. Mees töötab tehase valvurina ning märkab mitmendat õhtut järjest, et tehasetööline Fjodor lahkub tehasest täidetud käsikäruga. Valvuri mõõt saab täis ja ühel õhtul peatab ta Fjodori.

Kui Fjodor on veel paar õhtut prügi täis käruga lahkunud, hakkab kahtluseuss taas valvurit närima. Ta peatab Fjodori ja palub sellel käru sisu maha kallata. Tuhnib selle läbi ja veendub, et tõepoolest on tegu prügiga. Fjodor saab õhtule.