Erbilis teeniv Austraalia kolonel: eestlased on vaiksed saavutajad

Austraallase Hunteri sõnul on Kurdistani üksused ja Iraagi armee teineteisest väga põhimõtteliselt erinevad. Esimene alles väga innukalt õpib, kuidas olla professionaalne armee, teine juba on seda.

Mis on operatsiooni Inherent Resolve (OIR) põhieesmärk praeguses etapis?

See ei ole muutunud. OIR pandi käima vastuseks ISISe rünnakutele, mis jõudsid Iraaki aastal 2014. See on paljude USA juhtimise alla kokku tulnud riikide koalitsioon, mille eesmärk on ISISe purustamine.

Muutus operatsioonides alates 2014. aastast praeguseni on peaasjalikult tingitud sellest, et oleme olnud üpris edukad. Või tegelikult võib öelda, et meie partnerid on olnud üsna edukad suure osa ISISe purustamises.

ISIS on juba sõjaliselt alistatuks kuulutatud ja nüüd keskendutakse meie partnerite toetamisele, et seda seisu hoida, sest vaatamata faktile, et suur hulk nende võitlejaid on kas kätte saadud või hävitatud, ISISe ideoloogia püsib ja leidub inimesi, kes selle võitlusega liituvad.

Kui ohtlik ISIS praegu on?

Vaieldamatult on tegu tõsiselt võetava ohuga. Ta pole muidugi enam sama, mis ta oli aastatel 2016–2017. Sellegipoolest tegutsetakse edasi.

Lihtsustatult saab ISISele viidata kolmes võitluses.

Esiteks, vabaduses ISISe liikmed: neid on Süürias ja siin Iraagis, nende tegevus pole hästi korraldatud, nad on kandnud ränki kaotusi ja pingutavad praegu ellujäämise nimel.

Teine ISISe grupp on need, kes on kinni peetud – on hulk isislasi ajutistes kinnipidamislaagrites Süürias ja Iraagis. Me jätkame nende partnerüksuste (kurdide – toim) toetamist, kes valvavad neid kohti Süürias ja Iraagis.

Kolmandaks hoiame ära ISISe tagasitulekut. On päris suured laagrid, eriti Süürias, nagu Al Hol, kus elab veidi alla 50 000 inimese. Väga kurval kombel levib seal sama ideoloogia, mis muudab laagrid ka värbamiskohaks. Isislased noolivad noori lapsi, neid sunnitakse programmidesse, nagu «kalifaadi kutsikad», neile sisendatakse ISISe mõtteviisi ja neid smugeldatakse varateismelistena laagrist välja, et nad saaksid liituda vabaduses oleva ISISega.