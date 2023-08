JUHTKIRI ⟩ Rahvusvaheline õigus peab püüdlema arestitud Vene varade osas õiglustunde poole

Õiglustunne muidugi tahaks öelda, et need jahid tuleb üldse ära võtta. Ehkki sellise vara ostjaid pole maailmas ülearu palju, võib need siiski maha müüa. Kuid vara on veel ja mitmesugust, ka likviidset raha pankades.

Praegune õiguskord lubab konfiskeerida vara, mida on kasutatud sanktsioonide rikkumiseks, ja vähesel määral on seda ka tehtud. Oligarhid on arvatagi oma vara kaitseks kohtusse läinud ja kõige selle kohal on küsimärk, mis saab siis, kui protsessi lõpuks, milleni võib kuluda aastakümneid, langeb otsus, et vara tuleb tagastada. Seega tuleb vastavad sammud hoolega läbi mõelda.