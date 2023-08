ANDRES AULE ⟩ Miks olin mina see, kes heiskas Smuuli barjeleefi kõrvale punalipu?

Eesti NSV punalipu rippumine Tallinna linnaruumis 2023. aastal ei ole normaalne. Kuid normaalsusest väljumine peaks olema mõistetav, kui tegu on protestiva kunstilise viitega sellele, et samas linnaruumis ripub bareljeefne auavaldus küüditamises osalenud hilisemale kompartei keskkomitee liikmele ja mõnigi peab seda, erinevalt lipust, täiesti normaalseks.

Praegu tekkinud avalik poleemika – tänu kirjanike liidule ja politseile ulatuslikum, kui oskasime loota – oli kavandatud aktsiooni üheks osaks, nii-öelda teraapiliseks kirumiseks või sõimuks, mille kaudu saavad punase frustratsiooni välja elada, heiskajate kaela ajada, ühesõnaga punase minevikuga lõpparve teha need arvajad, kel on sellega oma eriline suhe. Rõõm näha, et seda võimalust on innukalt kasutatud. Küllap mõnigi neist arvajaist on ise kunagi korduvalt sama lippu heisanud, kirjas komsomolikomiteele asise tõsidusega Leninit tsiteerinud või muul viisil parteilist karjääri teinud. Saan nüüd pikendada avalikku tähelepanu sellega, et lisan oma selgitused.