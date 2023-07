Viimaste nädalate jooksul on olnud mitmel puhul teemaks informatsiooniline mõjutustegevus. Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas ka ühe episoodi selle kohta, et Venemaa üritas võimendada meedias oma vägede pealetungiüritusi, eriti rinde põhjaosas, et luua muljet Ukraina pealetungi ammendumisest ja enda vägede uuesti edenemisest.

Vladimir Putin on võtnud juuli algusest alates isiklikult korrutada, et Ukraina on pealetungis ära kulutanud oma strateegilised reservid ning kannab ülimalt suuri kaotusi. Putin loetleb ühikute kaupa üles Ukraina kaotusi ning üritab veenda, et vene väed on asunud uuesti pealetungile. Selle narratiivi kinnistamiseks ja süvendamiseks näib Venemaa lähiajal Moskvas (võib olla ka mujal) korraldavat lahingutes hõivatud lääneriikide tarnitud sõjatehnika väljapanekut.